"Giornata dell'emigrazione molisana nel mondo", a Vastogirardi una tavola rotonda sulla tragedia di Monongah

Un Molise che è partito e che continua a partire, in cerca di nuovi orizzonti e strade future, che custodisce caramente i propri affetti, le proprie radici e l’amore per la terra natìa. Un Molise che, con i suoi Ambasciatori molisani nel Mondo, porta in alto il nome della nostra Regione, oltre i confini regionali. Un Molise padre di eccellenze che si sono contraddistinte per particolari ed importanti meriti accademici, culturali, politici, sociali e professionali in ogni angolo del Mondo e che continuano a mantenere saldi e vivi i rapporti con le proprie comunità di origine. La Presidenza del Consiglio Regionale del Molise, come previsto dalla Legge Regionale n. 12 del 30 giugno 2015, organizza la IV Edizione della “Giornata dell’emigrazione molisana nel Mondo”, dove verranno conferite quattro onorificenze a prestigiose personalità molisane che hanno ricevuto brillanti meriti in paesi stranieri e in regioni italiane diverse dalla nostra, in cui esse si sono trasferite in passato o dove vivono attualmente. La kermesse degli eventi si svolgerà a partire dal 4 al 7 dicembre presso le Amministrazioni comunali dei paesi d’origine di coloro che riceveranno il titolo di Ambasciatori molisani nel Mondo. Per l’occasione, ogni Amministrazione locale terrà sedute consiliari straordinarie nelle quali saranno previsti momenti di riflessione e approfondimento sul tema dell’emigrazione a cui prenderanno parte le comunità locali, le scuole e le associazioni culturali. Inoltre, nella giornata del 6 dicembre la Presidenza del Consiglio ha organizzato, presso l’Amministrazione comunale di Vastogirardi, una tavola rotonda per commemorare il disastro di Monongah , dove persero la vita 87 corregionali mentre lavoravano in miniera. Alla tavola rotonda Consiglio Regionale del Molise parteciperanno i sindaci dei Comuni di Vastogirardi, Duronia, Roccamandolfi, Torella del Sannio, Frosolone, Bagnoli del Trigno, paesi che hanno riportato maggior numero di vittime nella tragedia. Il programma degli eventi sarà presentato dal Presidente del Consiglio Regionale, Salvatore Micone, dal Presidente della Giunta Regionale, Donato Toma, e dall’Assessore con delega ai Molisani nel Mondo, Vincenzo Cotugno, durante la conferenza stampa prevista per lunedì 3 dicembrealle ore 11 presso Palazzo D’Aimmo. Alla stessa prenderanno parte i sindaci delle amministrazioni coinvolte negli eventi.