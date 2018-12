Terminal bus Roma, confermata Tiburtina

ROMA, 29 NOV - L'Assemblea Capitolina ha approvato una mozione all'unanimità in cui si impegna la sindaca e la giunta a mantenere un terminal bus a Tiburtina recuperando e riqualificando l'area del piazzale est per realizzarvi una nuova autostazione. La mozione, inizialmente a firma di Fdi e della lista civica Giorgia Meloni, è stata poi modificata e sottoscritta da tutti i gruppi consiliari. In Aula era presente anche il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. "Vorrei rassicurare tutti gli amici dell'Abruzzo - spiega l'assessore ai trasporti Linda Meleo - e della parte centro nord del Paese: nessuno vuole eliminare l'autostazione dal nodo Tiburtina, per noi è un hub fondamentale. Stiamo disegnando un'alternativa.

Vogliamo ripristinare un clima di legalità e legittimità. Stiamo lavorando con Fs ed Rfi per studiare lo spostamento di questa autostazione dal piazzale ovest al piazzale est della stazione Tiburtina, sia per il ripristino della legalità sia perché in un orizzonte di medio periodo quell'area va comunque eliminata".