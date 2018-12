Isernia: Carcasse di auto abbandonate all’aperto, i Carabinieri Forestali sanzionano.

I Carabinieri Forestali della Stazione di Forlì del Sannio, in una zona periferica della provincia di Isernia, hanno rinvenuto abbandonato un veicolo fuori uso su un terreno privato. Successive indagini da parte dei militari permettevano di rintracciare il proprietario e sanzionarlo in via amministrativa per un importo di oltre millecinquecento euro, per aver violato la normativa sull’abbandono di veicoli.