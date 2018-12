Aree interne e parco del Matese, incontro a Bojano martedì 4 dicembre

Il caso decide, il fato condiziona, l'amore detta le regole dei territori e per le prospettive per essi... In Molise non esiste più il caso, il fato non decide più, l'amore si è trasferito in altra Regione... Resistere ? Doveroso e da #orgogliosamentemolisani...... il 4 dicembre si parlerà di aree interne di cui il Molise è l'espressione più eclatante... Una lenta agonia che reso unica la Regione anche in questo... Non si è mai visto un territorio vivere così a lungo nonostante non abbia sostegni vitali da decenni.... Politici, esperti, ma speriamo, tanti cittadini, insieme per discuterne apertamente e senza " peli sulla lingua"... Il Molise è dei cittadini i quali dovranno riappropriarsene presto ed essere l'ossigeno, il fato, il caso, l'amore.... Molti si chiederanno : Si parlerà di un argomento così importante in un Bar ? Beh, la risposta eccola subito data ... L'Italia dove si è costruita ? In un Bar di Roma ed in parte in un Bar di Napoli...... Speriamo che il Gran Caffè Gentili sia il Bar della rinascita e della voglia di aggregazione per un Molise pieno di " caso ", di " fato " di " Amore "......

Il 4 novembre inizia un tour nei comuni Molisani, Campani e Abruzzesi e questi inizia da Bojano. Un tour di incontri in luoghi Comuni quali Bar, centri di aggregazione, Circoli Sportivi, Circoli Culturali, Pizzeria, Piccoli Ristoranti che sono l’emblema della comunità e che ricoprono un ponte importante tra la gente, i fruitori e le istanze che essi chiedono alla Politica. Nei luoghi comuni nascono le formazioni delle squadre di Calcio, le idee per attività commerciali, feste, manifestazioni, critiche e plausi alla politica. Da qui si vuol partire per dar vita ad una discussione che attesti il Popolo, la gente, padrona della propria condizione e padrona delle scelte che molto spesso determinano favoritismi di casta e poca attenzione al territorio.

Le arre interne, il nascente Parco del Matese con le sue problematiche ed i suoi vantaggi non possono essere demandate alla politica senza un utile apporto della società civile, degli operatori , di chi vive il territorio da operaio, professionista, disoccupato, cassaintegrato.

Il territorio è il vero sprone ad esserci ancora e, vogliamo ancora Esserci per essere protagonisti del ns futuro e quello dei ns figli.

Una iniziativa che nasce da questa esigenza e che , speriamo, veda coinvolti tutti quelli che del territorio e della ns amata regione abbia a giusta considerazione, nessuno escluso.

Non ci resta che augurarci una partecipazione attiva, numerosa e di pura sana Molisaneità.

Il 4 dicembre dalle ore 17,00 il Bar Gentili di Bojano alla via Molise sarà aperto più per questo e non per il solito caffè.

Presenti : Rossano Pazzagli, Marco Tagliaferri, Vincenzo Cotugno, Angelo Primiani, Aida Romagnuolo, Armandino D’Egidio, Andrea Romano, Alberto Gentili, Gigino D’Angelo, Nicola di Niro, Carmelina Colantuono…. Invitati i Sindaci dell’area Matese, Associazioni, Cittadini