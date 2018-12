Fiesa esercenti e Onae: insieme per operare nell'interesse delle imprese e dei consumatori

È stato un appuntamento fantastico il primo incontro organizzato dall'O.N.A.E., l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Enogastronomici, in collaborazione della Fiesa Confesercenti, Federazione Italiana Esercenti Specialisti dell'Alimentazione. Quello del 30 novembre è stato il segno di cosa e come si intende sviluppare il Progetto nazionale O.N.A.E. a sostegno delle produzioni alimentari di qualità.

La location, di alto livello imprenditoriale, è stata la Cantina Margiotta di Pratola Peligna che, grazie all'Enologa Francesca, ha offerto agli ospiti un viaggio di profumi e sapori dei suoi vini che sono stati associati alle portate preparate dallo Chef Marco Pizzoferrato. Il successo della serata è stato sugellato dalle portate di carne e salumi di cinghiale dell'azienda Euro Cash dei Fratelli di Cintio di Avezzano. Questo tipo di carne è prodotto da animali catturati vivi secondo un protocollo sottoscritto con il Parco Naturale Regionale Sirente Velino.

La Delegata ONAE, Simonetta Di Nicola e il Direttore Fiesa Confesercenti, Angelo Pellegrino, hanno illustrato nel dettaglio gli scopi di questa Organizzazione Nazionale Assaggiatori Enogastronomici, nata per implementare e agevolare tutto il mondo degli assaggiatori e per dare una spinta positiva ai consumi informando i consumatori in modo adeguato per una sana alimentazione. Nelle intenzioni dei promotori, le imprese del settore alimentare avranno dagli assaggiatori un supporto per piani marketing significativi e per una promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici necessaria per il patrimonio alimentare di tutta l'Italia.

Pertanto, nella serata inaugurale, Fiesa Confesercenti e O.N.A.E. hanno preso l'impegno comune di promuovere i molteplici aspetti delle conoscenze, delle competenze e capacità promovendo la formazione a tutti i livelli, realizzando studi, ricerche e altre iniziative compatibili con gli scopi associativi.

Simonetta Di Nicola e Angelo Pellegrino hanno informato i presenti che si intende realizzare le finalità di questo Progetto, a partire da gennaio del 2019, proponendosi soprattutto di diffondere l'apprendimento dell'arte di assaggio operando a livello di istruzione professionale specializzata dell'arte gastronomica.

Fiesa Confesercenti e O.N.A.E., Organizzazione Nazionale Assaggiatori Enogastronomici, hanno in programma una vasta opera di promozione della professionalità degli associati presso tutti gli enti pubblici e privati, nonché imprese e organizzazioni di consumatori affinché facciano abituale ricorso all'opera degli assaggiatori.