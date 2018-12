"Donne e lavoro", la Fidapa si fa in 4.0: a Campobasso il progetto sullo "smart working"

Si terrà domenica 02 dicembre presso l’Auditorium del Palazzo Ex-Gil in via Milano n.15 a Campobasso, il convegno “Donne e lavoro, ci facciamo in 4.0: smart working” organizzato dalla FIDAPA BPW ITALY SEZIONE DI CAMPOBASSO.

Sarà un momento di riflessione sul lavoro agile, il cosiddetto “smart working” inteso come cambiamento culturale del lavoro.

Ancora poco diffuso in Italia, nonostante riconosciuto dal nostro ordinamento in base alla legge n. 81/2017, può essere definito come una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati lavorativi.

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lo “smart working” è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.

Non è però una semplice iniziativa di work-life balance e welfare aziendale per le persone: si innesca in un percorso di profondo cambiamento culturale e richiede un’evoluzione dei modelli organizzativi aziendali, cosa non semplice.

È per questo che la sezione FIDAPA BPW ITALY di Campobasso ha sentito la necessità di organizzare un convegno sul tema al fine di fornire tutti gli elementi chiave da un punto di vista legislativo, organizzativo ed aziendale per favorire la diffusione di questa pratica volta al miglioramento dell’equilibrio tra vita privata e professionale.

Il convegno si inserisce all’interno del progetto TEAMING UP - FARE SQUADRA che FIDAPA sta portando avanti a livello nazionale.