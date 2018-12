Agnone, la Regione e il Comune inaugurano nuovo reparto di emodialisi: il ringraziamento va anche all'abnegazione del personale infermieristico

Oggi presso l'Ospedale di Agnone, inaugurazione del nuovo reparto di Emodialisi, efficiente ed effcace. Presenti all'inaugurazione il presidente della regione Molise Donato Toma e molti consiglieri e consigliere regionali, il sindaco Marcovecchio e gli assessori del comune di Agnone e molte altre autorità della Asrem. Noi questa copertina la vogliamo dedicare esclusivamente all'unico medico che opera nel reparto dott Mastrangelo e al personale infermieristico che fuori dalle luci della ribalta si adoperano in maniera pregevole per il benessere dei pazienti. Nella foto una infermiera che lavora in Dialisi Cristina Iaciancio.