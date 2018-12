Inaugurazione emodialisi Agnone, Calenda: un'ottima notizia per i malati del luogo

Questa mattina ho preso parte questa mattina ad Agnone alla conferenza stampa presieduta dal governatore Donato Toma per illustrare le novità riguardanti la riorganizzazione sanitaria in Alto Molise. Nell’occasione è stato inaugurato il reparto di emodialisi dell’ospedale San Francesco Caracciolo. Sono convinta che si debba puntare sul presidio ospedaliero alto molisano che garantisce a tutti i residenti dell’area montana quel diritto alla salute sancito nella Costituzione. L’apertura del nuovo reparto di emodialisi, poi, è un’ottima notizia per i malati della zona che, altrimenti avrebbero dovuto percorrere quotidianamente troppi chilometri per poter ricevere le cure di cui necessitano. L’inverno è alle porte, non si può non tenere conto delle caratteristiche meteorologiche dell’Alto Molise, contraddistinto da copiose nevicate che causano disagi alla circolazione viaria. Il mio pensiero va anche a tutti quei cittadini che a causa della chiusura del viadotto Sente stanno vivendo giorni difficili. Mi impegnerò personalmente affinché la sanità e la viabilità dell’Alto Molise siano oggetto di attenzione di questo esecutivo regionale. Non si può scherzare con la salute delle persone.

Filomena Calenda

consigliera regionale