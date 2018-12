Aida Romagnuolo: La 'Ndocciata rappresenta un patrimonio del nostro territorio pertanto va finanziata al 100%

Aida Romagnuolo consigliera regionale di maggioranza (Lega), presente alla inaugurazione per l'apertura del nuovo reparto di emodialisi, nell'ambito di una intervista ribadiva l'importanza di questo servizio per la popolazione dell'Alto Molise e per il vicino Abruzzo e l'importanza strategica di un ospedale come il San Francesco Caracciolo che deve ritornare ad essere "ospedale di serie A".

Anche la manifestazione della 'Ndocciata e' stato un argomento che la consigliera ha commentato: "Sarò presente alla manifestazione che ritengo sia un patrimonio del nostro territorio molisano non solo di Agnone. per quanto riguarda il finanziamento di questa manifestazione,gli e' stato riconosciuto solo il 50% della somma,non sono d'accordo, penso che sono manifestazioni che vadano finanziate al 100% pertanto presenterò un ordine del giorno al prossimo consiglio regionale"