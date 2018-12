Campionato Juniores nazionale girone I-Olympia Agnone -Campobasso  3-1,"ottima partita" commenta Sica

Ripalimosani-Olympia Agnone -Campobasso 3-1 Campionato juniores nazionale girone I.

Ottima partita dei ragazzi di mister Fusaro che hanno dominato i pari età del Campobasso. Partita vibrante giocata con cuore e anima senza mai concedersi pause, classico del derby molisano.

Il Campobasso ben sette punti avanti in classifica ma afferma Sica "Non meritavamo quella classifica,stiamo risalendo per conquistare ciò che ci spetta, siamo una buona squadra e un buon vivaio per mister Fogliamanzillo"

Le reti sono stare segnate dal Campobasso al l5' del 1tmp, su fallo sul portiere Al 35' abbiamo pareggiato con Suso su una bella azione personale

Nel 2tmp l'apoteosi, di nuovo in gol con Suso al 30' dopo una bella cavalcata da centro campo fino alla porta, infine il terzo gol segnato da Lamin su una bella triangolazione con Santilli che entra in area e trafigge il portiere al 40' del 2tmp