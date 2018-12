Campobasso, tutto pronto per l'uscita straordinaria dei misteri in onore del 300esimo compleanno di Di Zinno

Luminarie tranciate due volte ma pronte, questa sera, per essere accese e lanciare la prima sfilata invernale dei Misteri in occasione del 300esimo compleanno del maestro Paolo Saverio Di Zinno che li aveva inventati. La novità sarà vedere come saranno vestiti diavoli, angioletti e figuranti pronti per sfidare il freddo di dicembre e sfilare per le vie del centro. Ma non mancano nemmeno le polemiche. Una su tutte il costo troppo elevato degli spazi delle bancarelle (che sono molte meno rispetto al Corpus Domini) e soprattutto le decisioni dei centri commerciali della città, che hanno deciso di rimanere aperti nonostante questa festività. Sono infatti molti i lavoratori che si lamentano sia nel mondo reale che sui social network.

Già nella serata di ieri però era possibile vedere la bella natività presente su piazza municipio e gli addobbi pronti per il Natale. Un peccato per i campobassani che avrebbero voluto esserci proprio questa sera e che non potranno farlo. Ma quale sarà il programma? Ce lo ricorda il sindaco Antonio Battista

Ore 14,45 trasferimento degli ingegni da via Trento alle arcate del Municipio;

Ore 15,30 S.Messa celebrata da Monsignor Bregantini Arcivescovo di Campobasso-Bojano presso Chiesa della Libera;

Ore 16,15 inizio vestizione;

Ore 17,15 circa ACCENSIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE E INIZIO SFILATA;

Ore 18,15 Benedizione e rientro a via Trento.

Ma non finisce qui. Campobasso. Il tricentenario della nascita di Paolo Saverio Di Zinno è un evento che ha creato notevole richiamo e attenzione in tutti gli ambiti ecclesiastici, istituzionali e civili; anche nel mondo accademico e della scuola, tante sono le iniziative con le finalità di conoscere, approfondire e riscoprire

il tempo e le opere dello scultore di arte sacra, Di Zinno, nato il 3 dicembre 1718 a Campobasso. Lunedì 3 Dicembre , un eccezionale momento celebrativo sarà dedicato all’illustre maestro attraverso una Solenne Celebrazione Eucaristica e un concerto Sinfonico. Il programma prevede alle ore 18:30 la Santa Messa presieduta dall’arcivescovo di Campobasso-Boiano, S.E. mons. GianCarlo Bregantini, presso la Chiesa di Santa Maria della Croce, nel borgo storico di Campobasso; a seguire, dopo la celebrazione liturgica, alle ore 20:30, Concerto Sinfonico con l’Orchestra del Conservatorio Statale di Musica Lorenzo Perosi, composta da studenti dell’Alta formazione artistica, diretta dal M° Lorenzo Castriota Skanderbeg, Tra gli artisti, prestigiosi i musicisti che si sono imposti all’attenzione del pubblico e della critica musicale, in concorsi nazionali ed internazionali; inoltre, ex-studenti e docenti della stessa Istituzione. Un momento musicale di prestigio con brani del repertorio classico del settecento con musiche di G.B. Pergolesi, Domenico Cimarosa della scuola Napoletana e la Suite da

concerto “Pulcinella” di Igor Fëdorovič Stravinskij basata su temi della tradizione settecentesca napoletana. Il concerto, che coincide con l’Inaugurazione del nuovo Anno Accademico del Conservatorio, Istituzione di Alta Cultura Lorenzo Perosi, è in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica, Arcidiocesi Campobasso –Boiano, il Comitato Pro Di Zinno, la Regione Molise, la Fondazione Molise Cultura e il Comune di Campobasso.