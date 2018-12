Comuni molisani 2019, dati Anci: Molise più vecchio, più maschilista e meno popoloso

Un Molise piccolo, un po' vecchio e che ha bisogno di innovazione e di investimenti se vuole evitare il fenomeno dello spopolamento. Lo dicono i dati dell'istituto Ifel Anci che ha studiato i dati relativi a tutti i comuni italiani.

Questi i dati sul Molise: in totale popolazione residente in Molise 308.493. Anche meno dei 320mila abitanti per i quali eravamo abituati a conoscerla. Ci sono 136 comuni di cui 125 sono tutti al di sotto dei 5mila abitanti. La percentuale di sindaci uomini (88,6%) è ancora troppo forte rispetto a quella delle donne (11,4%) segno che il patriarcato è ancora fortissimo e porta le donne a essere o a coinvolgersi poco nel mondo della politica, rimanendo per lo più nel ruolo di cura della famiglia.

Solo il 5,2% dei primi cittadini ha meno di 35 anni. Questo significa due cose: i giovani disoccupati vanno via disinteressandosi della cosa pubblica del loro paese, i più anziani difficilmente si scollano dalla poltrona del potere lasciando spazio ai giovani. L' 81,6% comuni montani, mentre 18,4 % non montani. La natalità 6,87, mortalità 12,50.

Di questi dati se ne parlerà anche a Santa Croce di Magliano il 22 dicembre ore 10.30 al secondo appuntamento del THINK-TANK. Nei prossimi giorni il sindaco Donato D'Ambrosio svelerà i dettagli della manifestazione.