Febbre del sabato sera degradante ad Agnone, ecco il triste spettacolo della domenica mattina

Dalle segnalazioni che ci giungono deduciamo che alcuni agnonesi il sabato notte vengono assaliti dalla febbre del sabato sera. La villetta luogo nei pressi della chiesa della SS Madonna di Costantinopoli, dove di giorno giocano i bambini, si intrattengono gli anziani, insomma gradevole luogo di ritrovo, la domenica mattina si presenta come un campo di battaglia:cartacce, rifiuti delle bisbocce notturne, bottiglie vuote di birra e da quanto ci viene riferito e documentato con foto, i nottambuli dopo aver bevuto parecchia birra vista la quantità delle bottiglie vuote residue, hanno bisogno di espletare le funzioni fisiologiche corporali. Quale luogo più indicato per urinare se non i portoni delle abitazioni adiacenti? Tutto ciò avviene in un piccolo paese come Agnone non in una città metropolitana., un paese che è un fazzoletto percorribile interamente in mezz'ora a piedi.

Degrado, incuria, menefreghismo, inciviltà , mancanza di vigilanza portano alla distruzione di luoghi preziosi, storici che andrebbero custoditi e rispettati come gioielli di famiglia