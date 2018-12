Pullman in fiamme al bus terminal Vasto Era fermo in sosta. Momenti paura tra studenti e pendolari

VASTO (CHIETI), 3 DIC - Momenti di paura questa mattina poco prima delle 8.00 al bus terminal di Vasto dove ha preso fuoco un autobus della ditta Flixbus fermo in sosta. Le fiamme sono partite dal vano motore sollevando una densa e scura nube di fumo. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco del vicino distaccamento che sono riusciti ad avere ragione delle fiamme e a mettere l'area in sicurezza. In quel momento la zona era piena di studenti e di pendolari in arrivo dai comuni del Vastese e del vicino Molise. (ANSA).