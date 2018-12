Acquedotto molisano centrale, Fontana (5 stelle) : Toma non ha rispettato i tempi promessi

"Tre mesi fa, precisamente lo scorso 10 agosto, è stato inaugurato l'acquedotto Molise Centrale che dovrebbe portare l'acqua del Matese in tutto il basso Molise. All'inaugurazione era presente il governatore Donato Toma che nell'occasione annunciò il completamento dell'opera e l'attivazione del servizio a Termoli e nei Comuni limitrofi, entro metà novembre. Ricordo di aver vissuto con orgoglio quella giornata perché parliamo di una delle opere infrastrutturali più importanti non solo del basso Molise ma di tutta la regione. Per questo da quel giorno mi sono impegnato a tenere alta l'attenzione sulla gestione dell'acquedotto.

Purtroppo quel 'metà novembre' è trascorso da settimane e dai rubinetti dei bassomolisani ancora non scorre acqua di sorgente. La scadenza annunciata, quindi, non è stata rispettata nonostante il chiaro annuncio di Toma. Ora vogliamo sapere il perché di questo ritardo: dopo 15 anni di promesse, migliaia di cittadini attendono ancora una risposta".

Valerio Fontana

consigliere regionale 5 stelle