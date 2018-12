Capracotta, a 75 anni dalla distruzione ad opera delle truppe tedesche , il convegno storico per coltivare la memoria

Era l’8 novembre del 1943 quando i tedeschi in ritirata cominciarono a incendiare e minare le abitazioni di Capracotta. Le operazioni di distruzione durarono ben 4 giorni, fino al 12 novembre. Il giorno dopo, il 13 novembre, finalmente, le truppe tedesche abbandonarono il paese, lasciando cumuli di macerie e un denso fumo nero.



Nell''ambito delle iniziative per tenere viva la memoria di quanto successo in quelle terribili giornate con l’intento soprattutto di farle conoscere alle nuove generazioni, il prossimo 8 dicembre verranno ricordati i fatti accaduti 75 anni fa con un convegno storico . In apertura il saluto del Sindaco Candido Paglione, interverranno il presidente della provincia Lorenzo Coia, l'assessore alla cultura regione Molise Vincenzo Cotugno e con la partecipazione degli studiosi Gianni Cerchia – vice direttore Dipartimento di Economia – docente di Storia contemporanea Unimol; Giovanni Artese – storico, Francesco Mendozzi, studioso di storia e letteratura capracottese e Fabio Serricchio – docente di Scienza Politica all’ Unimol.