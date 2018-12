Borse di studio Fiat Fca: a Torino premiati anche 9 termolesi

C'erano anche 9 ragazzi, figli di dipendenti dello stabilimento FCA di Termoli, tra le centinaia di giovani italiani che ieri mattina, a Torino, sono stati premiati nell'ambito dell'iniziativa "Premi e Borse di studio Fiat Chrysler Automobiles e CNH Industrial ai figli dei dipendenti" che da quest'anno sono intitolate a Sergio Marchionne, l'ex Amministratore Delegato di FCA scomparso lo scorso 25 luglio dopo oltre 14 anni di attività all'interno del Gruppo.

In Italia sono stati assegnati riconoscimenti a 310 giovani, ma i premi vengono anche distribuiti in altri Paesi dove i due Gruppi hanno una loro presenza significativa, tra cui Brasile, Cina, India, Francia, Belgio, Polonia, Spagna, Portogallo, Gran Bretagna, Stati Uniti, Argentina, Canada, Messico e Serbia.

Alla cerimonia di premiazione, svoltasi ieri mattina al Lingotto, è intervenuto il Presidente di Fiat Chrysler Automobiles, John Elkann. "E' importante - ha detto Elkann rivolgendosi agli studenti - ricordarsi a cosa serve davvero lo studio: non per imparare ad eseguire un compito, ma per capire chi siamo, come viviamo, e ciò che possiamo cambiare. In fondo, studiare significa esplorare il mondo. Il segreto, negli anni che si aprono davanti a voi, sarà coltivare la curiosità che vi ha stimolato fino a oggi, e continuare ad avere il gusto di imparare. Come le persone che nel corso di un secolo hanno reso grandi società come FCA e CNH Industrial, superando se stessi ogni giorno. Questo – ha concluso - è forse il lavoro più importante che facciamo ogni giorno: andare oltre ciò che già sappiamo, acquisire nuove conoscenze, cambiare prospettiva e restare duttili".

Creato nel 1996, il programma dei premi e delle borse di studio, ora denominato "Sergio Marchionne Student Achievement Awards", ogni anno assegna circa 2.000 riconoscimenti in denaro per coloro che hanno conseguito i migliori risultati al termine dei cicli di studio di livello medio superiore e universitario.