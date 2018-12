Commemorazione Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco: Diploma e medaglia di lodevole servizio ai vigili agnonesi Orlando Michelino e Vittorio Appugliese

Ieri 4 Dicembre è stata commemorata la festività di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, con una sobria e sentita celebrazione presso il Comando Provinciale VVF di Isernia, con la partecipazione delle massime Autorità Civili e Militari, il personale dipendente e relativi familiari, il personale dell’Associazione Nazionale VVF.

La cerimonia si è cosi svolta: ore 9:30 - apertura al pubblico sede di servizio con mostra degli automezzi e delle attrezzature tecniche; ore 09:45 - ricevimento Autorità; ore 10:00 - celebrazione della SS. Messa da parte di S.E. Rev. Mons. Camillo Cibotti; ore 10:30 - saluto del Comandante e consegna benemerenze; ore 11:00 - effettuazione manovre VF.

Tra le benemerenze consegnate il Diploma di lodevole servizio, della medaglia ricordo e della riproduzione della caratteristica piccozza in dotazione al corpo nazionale dei vigili del fuoco al Capo reparto esperto VITTORIO APPUGLIESE e al caposquadra esperto ORLANDO MICHELINO di Agnone

Le benemerenze consegnate:

"IL COMANDO PROVINCIALE DEL VIGILI DEL FUOCO DI ISERNIA È STATO INSIGNITO A TITOLO COLLETTIVO DI UNA PUBBLICA BENEMERENZA DAL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE CHE HA CONFERITO LA MEDAGLIA DI BRONZO PER L’EMERGENZA METEOROLOGICA CHE HA COLPITO IL MOLISE IL 5 E 6 MARZO 2015

. MEDAGLIA APPOSTA DAL PREFETTO ALLA BANDIERA.

COMMIATO PER IL PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO NELL’ANNO CORRENTE, SI PROCEDE ALLA CONSEGNA DEL DIPLOMA DI LODEVOLE SERVIZIO, DELLA MEDAGLIA RICORDO E DELLA RIPRODUZIONE DELLA CARATTERISTICA PICCOZZA IN DOTAZIONE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

ISPETTORE ANTINCENDI DOMENICO D’AQUILANTE;

ISPETTORE ANTINCENDI PAOLO PETROCELLI.

CAPO REPARTO ESPERTO VITTORIO APPUGLIESE

CAPO REPARTO SILVESTRI AURELIO

CAPO SQUADRA ESPERTO ORLANDO MICHELINO

CAPO SQUADRA ESPERTO BATTISTA GIOSUÈ

COLLABORATRICE AMMINISTRATIVO CONTABILE DOTT.SSA ANNUNZIATINA FIORENZO, HA RITIRATO IL DIPLOMA LA FIGLIA ONOREVOLE ANNAELSA TARTAGLIONE.

CONSEGNA DELLE CROCI DI ANZIANITÀ AL PERSONALE DEL COMANDO DI ISERNIA CHE HA PRESTATO EFFETTIVO LODEVOLE SERVIZIO NELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO PER OLTRE 15 ANNI, DANDO PROVA DI CAPACITÀ E ZELO. ISPETTORE ANTINCENDIO RUOLO AIB

GIANCOLA MASSIMILIANO;

CAPO SQUADRA RUOLO AIB SUCCI

FERNANDO ANTONIO

CONSEGNA DELL’ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA, RILASCIATO DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE A TESTIMONIANZA DELL’OPERA E DELL’IMPEGNO PRESTATI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ CONNESSE AD EVENTI EMERGENZIALI.

CAPO REPARTO ESPERTO IN QUIESCENZA ERASMO DE CHIARA

FESTIVITA’ DI SANTA BARBARA 2018 il saluto del comandante:

"Rivolgo un caloroso saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti, a S.E. il Prefetto, alle autorità religiose, civili, militari, alle Associazioni ed a tutti i presenti in sala. Anche quest’anno avete accolto numerosi il nostro invito, rinnovando ancora una volta la vostra vicinanza ai Vigili del Fuoco nello scegliere di essere qui a festeggiare con noi questa ricorrenza. Ringrazio sentitamente il Vescovo, per la disponibilità a celebrare la Santa Messa presso il nostro Comando, in onore di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco. Per la seconda volta festeggio Santa Barbara qui ad Isernia ed oggi, con una consapevolezza maggiore rispetto ad un anno fa, mi sento ancor più onorata di rappresentare il Comando nella ricorrenza della Santa Patrona. L’anno trascorso è letteralmente “volato” e tale percezione deriva probabilmente dal fatto che il lavoro ci ha pienamente coinvolto e motivato. Quello che sta finendo, infatti, è un anno che ci ha impegnato non solo nelle consuete attività di soccorso tecnico urgente, ma anche nelle attività 2 connesse alla gestione dell’emergenza sisma Molise, evento che ha interessato la nostra Regione nel mese di agosto. Ricordo, infatti, che la sera del 16 agosto si è verificato un evento sismico di magnitudo 5.2 della scala Richter, con epicentro nel comune di Montecilfone in provincia di Campobasso, a cui è seguita, alle ore 22.34, una seconda scossa di magnitudo 4.4, sempre con epicentro nello stesso comune. A seguito di tali eventi la Direzione Regionale VV.F. Molise ha disposto l’immediato raddoppio dei turni di servizio del personale operativo VF della Regione e, quindi, anche del personale del Comando di Isernia. Dal giorno successivo venivano attivati due presidi operativi sui luoghi del sisma, rispettivamente a Guglionesi e a Larino, quest’ultimo affidato al personale operativo del Comando di Isernia, che con l’impiego dei mezzi e delle attrezzature in dotazione ha costituito un’unità di comando locale, esercitando la funzione di vera e propria Sala Operativa “115” di prossimità, per acquisire, in loco, le richieste di intervento da parte della popolazione. Abbiamo operato in regime di raddoppio turno per 22 giorni, durante i quali, nonostante l’impegno esterno e straordinario legato alla gestione 3 dell’emergenza sismica, abbiamo comunque continuato ad assicurare l’ordinaria attività di soccorso tecnico urgente sull’intero territorio provinciale e di questo va dato grande merito a tutto il personale operativo, per l’abnegazione e la professionalità dimostrata. E’ opportuno, ancora, ricordare che nello stesso periodo era attiva la Campagna AIB (antincendi boschiva) 2018 e ciò ha reso ulteriormente più articolata la situazione operativa del Comando. Anche se le condizioni meteorologiche quest’anno non hanno favorito lo sviluppo degli incendi di bosco e di vegetazione, l’assetto organizzativo che ci siamo dati è stato comunque rigorosamente strutturato per fronteggiare qualsiasi evenienza, anche forti dell’esperienza acquisita nella stagione precedente. Anche quest’anno è stata stipulata un’apposita convenzione con la Regione Molise, in virtù della quale questo Comando ha assicurato, da metà luglio a fine agosto, una squadra operativa espressamente dedicata all’AIB, in aggiunta alle squadre ordinarie. Ma il minor numero di incendi di bosco è stato, tuttavia, ampiamente compensato da un’elevata richiesta di interventi per bonifica insetti, gli imenotteri aculeati (vespe e calabroni per usare termini più semplici), che 4 hanno rappresentato la tipologia di intervento più frequente di questa stagione, arrivando ad espletarne sino a 10 - 15 al giorno, per un totale di circa un migliaio. Volendo fare un bilancio dell’attività operativa svolta nell’ultimo anno si può dire che sono stati effettuati dal nostro Comando provinciale 3.898 interventi di soccorso tecnico urgente (contro i 3.740 dell’anno precedente), ovviamente non solo incendi, ma anche incidenti stradali, bonifica insetti, dissesti statici, danni d’acqua, fughe di gas, ricerca persone disperse, interventi per neve, questi ultimi eseguiti in gran parte dal distaccamento di Agnone. Come di consueto la nostra attività si è spesso estrinsecata in collaborazione con le altre istituzioni territoriali, che ringrazio vivamente per la collaborazione prestata. Ringrazio pertanto la Prefettura, nella persona di S.E. il Prefetto ed i suoi collaboratori, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri ed i Carabinieri Forestali, la Guardia di Finanza, l’Amministrazione Regionale, la Provincia, le Amministrazioni Comunali, ma anche il Servizio Sanitario d’urgenza 118, la Croce Rossa e le componenti del volontariato. 5 In questa sintesi delle attività svolte nel 2018, mi fa piacere citare la partecipazione del nostro Comando all’esercitazione internazionale SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) “Grifone 2018”, tenutasi a Campochiaro dal 24 al 28 settembre. Tale esercitazione ha visto la partecipazione di operatori del soccorso di diverse nazionalità, coordinate dall’Aeronautica Militare Italiana, con un consistente impegno di uomini e mezzi. L’esercitazione è stata finalizzata all’addestramento della struttura di comando e controllo in operazioni di ricerca e soccorso di tipo complesso, con ricerca di equipaggi e vittime, simulando un incidente aereo con crash nella zona dei monti del Matese. Anche in questa occasione il Comando di Isernia ha fornito un valido contributo, assicurando la partecipazione di un funzionario tecnico, il vicecomandante, che ha avuto funzioni di coordinamento, e di personale operativo di diverse specialità VF. In altri casi abbiamo svolto esercitazioni direttamente organizzate dal nostro Comando, ricordo, per esempio, l’esercitazione svoltasi il 12 giugno presso il Lago di Castel San Vincenzo, che ha simulato le operazioni di ricerca e soccorso a persone scomparse, in ambiente sia acquatico, sia 6 impervio, a cui ha preso parte anche il personale del Nucleo Soccorso Alpino della Guardia di Finanza abruzzese. Questi eventi esercitativi hanno rappresentato senza dubbio un’occasione di crescita, umana e professionale, del personale, oltre ad essere stati un banco di prova per testare e migliorare le prestazioni operative, a tutto vantaggio della gestione interventistica reale. Ma le attività che abbiamo svolto nel 2018 hanno riguardato anche: - La prevenzione incendi: con l’esame progetti, i sopralluoghi, la partecipazione alle commissioni comunali, provinciali e prefettizie; - Il controllo dei luoghi di lavoro; - La formazione: interna, per la qualificazione del personale VF, ed esterna rivolta al personale delle aziende o anche ai professionisti antincendio, in collaborazione con i rispettivi Ordini e Collegi professionali; - L’attività contabile; - La sorveglianza sanitaria del personale; - Le attività svolte in sinergia con le altre Amministrazioni, gli Enti locali, le varie Associazioni e così via. 7 Una cosa che mi fa immenso piacere comunicare è che il 5 luglio a Roma, il Comando dei VV.F. di Isernia è stato insignito a titolo collettivo di una pubblica benemerenza dal Dipartimento di Protezione Civile che ci ha conferito la Medaglia di Bronzo per l’emergenza meteorologica che ha colpito il Molise il 5 e 6 marzo 2015. Di tale circostanza, che ci onora e ci da lustro, daremo evidenza nel prosieguo della cerimonia. A questo punto mi sia consentito ribadire lo sforzo e l’impegno profuso nel lavoro dal personale del Comando, soprattutto per il fatto che quest’anno abbiamo avuto numerosi pensionamenti, non compensati da nuove assegnazioni, il che ha incrementato i carichi di lavoro individuali, specie in determinati settori di attività. Nella ristrettezza di risorse umane, solo la disponibilità e l’impegno di ciascuno ha permesso di far fronte alle varie attività, così da garantire l’espletamento dei servizi di istituto, nonché sempre le condizioni di sicurezza per la popolazione. Per tutto ciò ringrazio il personale dipendente, quindi: - il personale operativo, di tutte le qualifiche e di tutte le sedi; - il vice Comandante, i funzionari tecnici, gli ispettori, il personale del ruolo AIB (ex Corpo Forestale), gli istruttori; - il personale amministrativo, contabile ed informatico; 8 - il personale Volontario del distaccamento di Venafro; - le OO.SS. con le quali è proseguito il fattivo e proficuo rapporto di collaborazione istauratosi sin da subito; - e ancora un ringraziamento al personale in quiescenza dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, sezione di Isernia; - un grazie alle maestranze delle ditte che prestano quotidianamente servizio presso le nostre sedi e che sono ormai parte integrante della nostra grande famiglia; - ed, infine, ringrazio i ragazzi dell’Istituto Professionale Alberghiero di Agnone, che oggi sono con noi e ci aiutano nelle attività di ricevimento. Anche quest’anno rinnovo i miei sentimenti di gratitudine a tutti voi per quello che avete fatto e per quello che continueremo a fare insieme. Prima di concludere e dare spazio alla consegna delle benemerenze, rivolgo ancora un fervido pensiero alla nostra Santa Barbara che, anche quest’anno, ha protetto e vigilato sulle vite di noi Vigili del Fuoco e rinnovo a tutti i presenti il sentito ringraziamento per la vicinanza in questa occasione speciale. Grazie a tutti!"