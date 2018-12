Serata di beneficenza "Pro Caracciolo": ecco il bilancio tra spese e donazioni

Siamo finalmente in grado di farvi il resoconto della serata di beneficenza pro “Caracciolo” organizzata e voluta dalla Compagnia Teatrale “I Giocondieri” di Antonino Patriarca. Tolte le spese vive che consistono nel pagamento della sala (metà dell’incasso dei biglietti), la SIAE, la tipografia, video e varie per un ammontare complessivo di € 503,36 e conteggiate le offerte ricevute possiamo comunicare che la somma raccolta ammonta a € 1,401,82. In pratica e per farla breve ,siamo in grado di far arrivare al Caracciolo :

2 carrozzine pieghevoli

2 poltrone comode (con wc)

3 materassi antidecubito ad aria a tubi con compressore.

Gli ausili sono stati acquistati dopo avere interpellato il Dott. Di Nucci sulle caratteristiche necessarie dei presidi stessi e dopo preventivo ( potete guardare tutto nelle foto allegate). Oltre agli spettatori paganti della commedia, vogliamo ringraziare per le offerte libere le seguenti persone:

1. Maria Delli Quadri, grande amica recentemente scomparsa .Ci piace sottolineare che è stata la prima ad aderire alla raccolta proprio da un letto dell’ospedale “Caracciolo”.

2. Gabriella Tavarozzi

3. Petrecca Tonino

4. Sergio Capparozza

5. Mercede Carlomagno

6. Farmacia Mastronardi

7. Enzo Delli Quadri

8. Sonia Busico

9. Maria Antonietta Gentile

10. Flora Delli Quadri

11. Mina Serafini

12. Nunzia Zarlenga

13. Tonino Li Quadri

14. Antonio Leonelli

15. Carla Conti

16. Insegnanti colleghe di Carla Conti (CB)

17. Classe 3 C Scuola Secondaria di 1° grado “Igino Petrone” di C/Basso (offerta in memoria della SIg.ra Maria Delli Quadri)

18. Fausta Falasca

19. Rosa DI Nucci

20. Frezza Luigina

21. Maria Melloni

22. Marco Busico

23. Mario Mastronardi

24. Antonio Di Pasquo

25. Anonima

26. Anonimo.

Cogliamo l’occasione per ringraziare anche la Ditta ITOP (Officine Ortopediche) di Palestrina- RM- dove abbiamo comprato gli ausili, che ha voluto contribuire all’iniziativa fornendo il trasporto gratuito degli stessi e riservandoci un trattamento di riguardo sul loro prezzo proprio per la finalità. Vi informeremo appena arriveranno gli ausili documentandovi anche sulla loro consegna. Grazie di cuore a tutti.

Compagnia Teatrale “I Giocondieri”