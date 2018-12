'Ndocciata di Agnone, diretta streaming da Altomolise.net, 8 dicembre dalle ore 16

Anche quest’anno Altomolise.net con il patrocinio del Comune di Agnone e della Pro loco, sarà in diretta streaming l'8 Dicembre per catturare le immagini più suggestive del Giorno del Fuoco – ‘Ndocciata 2018. Per quanti non possono essere presenti, per chi vuole conoscere uno spettacolo unico e per i tanti molisani sparsi per il mondo non perdetevi questo evento unico! La ‘Ndocciata sarà trasmessa in Diretta streaming dalle ore 16:00 - a cura di Altomolise.net- sul Canale You Tube “Cittanet” raggiungibile al seguente link:

https://www.youtube.com/user/puntonetwebtv/live