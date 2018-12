Venafro: Furto di pedane in legno, i carabinieri denunciano una persona

Un uomo molisano è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Venafro per il furto in un’azienda che opera nella zona industriale di Pozzilli. Il denunciato era entratonell’area perimetrale della ditta e aveva rubato alcune pedane in legno.I Carabinieri dopo un’attività d’indagine e con l’analisi degli elementi raccolti sono riusciti a risalire all’identità dell’incriminato. Alla luce delle evidenze emerse, il giovaneè stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato e nei suoi confronti è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Isernia, mentre parte del materiale rinvenuto e restituito al proprietario.