Panificazione e tutela degli invalidi, proseguono gli esami delle proposte di legge in consiglio regionale

Riunioni della seconda e della quarta commissione per portare avanti le pdl loro assegnate. La seconda Commissione, Sviluppo Economico, presieduta dal Presidente Michele Iorio, ha proseguito l’esame della proposta di legge n. 9 di iniziativa dei Consiglieri Romagnuolo N.E., Facciolla, Nola, Cefaratti, D’Egidio e Pallante, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di promozione e tutela dell’attività di panificazione in Molise”. La Commissione aveva già svolto in precedenti sedute delle audizioni sull’argomento al fine di approfondire il tema in relazione alle previsioni della proposta di legge in valutazione. L’esame continuerà nelle prossime sedute.

E’ proseguito, inoltre, nell’ultima seduta da parte della quarta Commissione consiliare permanente, Politiche sociali, presieduta dal Presidente Quintino Pallante, l’esame del provvedimento concernente: “ Legge regionale n. 24 del 25 maggio 1990 – Provvidenze in favore delle Associazioni di tutela degli invalidi – Contributi anni di attività 2016-2017”. Dopo l’introduzione dell’argomento fatta dal relatore, lo stesso Presidente Pallante, i Commissari hanno audito il Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche sociali, Michele Colavita. L’esame continuerà nelle prossime sedute della Commissione.