Venafro: Truffe agli anziani: proseguono le conferenze dei Carabinieri

Continuano gli incontri dei Carabinieri presso le parrocchie della provincia al fine di informare gli anziani sui pericoli delle truffe e dei reati predatori e sui consigli di come evitarli. Si è tenuto ieri sera presso l’oratorio della chiesa “Don Orione” di Venafro, ove il Comandante della locale Compagnia Carabinieri, Capitano Mario Giacona e il Comandante della Stazione, Luogotenente C.S. Antonio Iannazzo hanno incontrato gli anziani e diverse associazioni del territorio. Nel corso dell’incontro sono state rese note le principali tecniche adoperate dai truffatori e sono stati dispensati diversi utilissimi consigli non solo per difendersi dalle truffe ma anche dai furti. I due esponenti dell’Arma hanno raccomandato di collaborare con l’Arma dei Carabinieri segnalando immediatamente al numero di pronto intervento 112 qualsiasi tentativo di truffa.

Il Comandante della Compagnia ha concluso il suo intervento invitando la popolazione a collaborare fattivamente con le forze di polizia segnalando qualsiasi anomalia sul territorio per consentire interventi rapidi ed efficaci dell’Arma. Tangibile la soddisfazione e la gratitudine dei circa cento cittadini presenti che hanno salutato le autorità con un sentito applauso.