'Ndocciata, il sindaco parla chiaro: divieto assoluto per i droni di volare sulla sfilata

Dopodomani ad Agnone si rinnova la tradizione della 'Ndocciata. Il Comune ha messo a punto una serie di regole per garantirne la sicurezza ed evitare spiacevoli incidenti. Tra questi il divieto assoluto di utilizzare droni per le riprese e fotografie dall'alto. Il divieto sarà valido dalle 15 alle 24 di dopodomani 8 dicembre, il tempo che intercorre tra l'inizio della sfilata delle 'ndocce e la sua fine.

Sanzioni salate per chi non dovesse rispettare il divieto. Verrà infatti applicata la normativa Enac e la sanzione accessoria del sequestro finalizzato alla confisca dell'aeromobile. Contro questo provvedimento è prevista la possibilità di ricorrere al Tar Molise entro 60 giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio oppure il ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Ecco invece le limitazioni al traffico. Si avvisa la cittadinanza che con ORDINANZA N°35/2018 IL SINDACO ordina: che siano apposti, con validità 7, 8, 9 e 24 dicembre 2018 i seguenti segnali di obbligo, divieto e limitazione "temporanei", a valere anche sulle strade provinciali interessate:

8 e 9 DICEMBRE 2018

DIVIETO DI SOSTA "ORE 00,00 - 24,00 CON RIMOZIONE VEICOLI":

Piazza Unità d'Italia (ex piazza XX Settembre e ex piazza IV Novembre)

La fermata dei pullman di linea (carico e scarico passeggeri) è prevista all'imbocco di via Aquilonia (civico 8).

8 e 24 DICEMBRE 2018

DIVIETO DI SOSTA "ORE 15,00 - 24,00 CON RIMOZIONE VEICOLI":

Corso V. Emanuele (dall'intersezione con Largo Sabelli) , Piazza Giovanni Paolo II, Via Matteotti, Via Roma, Viale Marconi 14-18, Largo F.S. Sabelli (ambo lati), Via De Gasperi (ambo lati, a 200 metri dal mercato coperto) , Viale XI febbraio (Area Pizzeria) "parcheggio riservato organi di Polizia e Autorità".

DIVIETO DI TRANSITO "ORE 16,00 - 24,00":

Corso Vittorio Emanuele (dall'intersezione con largo F.S. Sabelli), Largo F.S. Sabelli, Via De Gasperi, Piazza Giovanni Paolo II, Viale XI febbraio (Area Pizzeria), Via Matteotti, Via Roma, Via Marconi (fino all'intersezione con Via De Sire).

DIVIETO DI"TRANSITO "ORE 16,00 - 19,00":

Via Marconi (fino all'intersezione con Via M. Ionata);

Viale V. Veneto (fino all'intersezione con Via Valle S.Lorenzo) ; Via G. Ionata, intersezione con Via P. Nenni.

8 DICEMBRE 2018

AL FINE DI DIRO ITARE IL TRAFFICO IN ENTRATA VERSO L'INGRESSO DI AGNONE SUD

SENSO VIETATO ORE 16,00 - 18,30 per chi entra in Agnone:

S.P. 86 "Istonia" ponte "Verrino" all'altezza del ponte "Valle del Fossato";

S.P. 71 "Per Castelverrino" all'innesto dalla S.P. 73 "Fondo Valle Verrino".

DIVIETO DI SOSTA "ORE 07,00 - 24,00 CON RIMOZIONE VEICOLI":

* Viale De Horatiis e Via Giovanni Ionata con pannello integrativo, per il lato destro, "sosta a pagamento riservata PULLMAN TURISTICI";

* Area di sosta adiacente Campo sportivo/ Ospedale e Autostazione con pannello integrativo "sosta a pagamento riservata CAMPER";

* Via P. ed E. MARINELLI e Area Artigianale "Giovanni Paolo II" con pannello integrativo "sosta a pagamento riservata AUTO".

PARCHEGGI per Visitatori

I parcheggi saranno a pagamento e segnalati nei punti di accesso e così dislocati, salvo diverse segnalazioni degli Agenti preposti al controllo:

PULLMAN TURISTICI

* Viale De Horatiis e Via Giovanni Ionata, entrambe sul lato destro;

CAMPER

* Area parcheggio adiacenze "campo sportivo-ospedale" e Area Autostazione;

AUTO

* Via P. ed E. MARI NELLI e Area Artigianale "Giovanni Paolo II"

PERCORSI ALTERNATIVI (ANDATA E RITORNO STESSO PERCORSO)

A) Per il traffico pr oveniente da Capracotta / Pescopertnataro / R osello ( SP I stonia}, all'imbocco dell'area artigianale si proseguirà verso la stessa per Isernia oppure verso Via Marconi - Via Marino Ionata - Via dei Sanniti - V.le V. Veneto e qui si potrà procedere:

I.verso la S.P. 73 "Verrino" per Belmonte del Sannio/ Poggio Sannita; 2.verso Isernia, imboccando in Via Valle San Lorenzo la SP Istonia (galleria);

3.verso il Centro Storico di Agnone, procedendo verso Via P. Nenni (accanto Supermercato Jolly Market), Via G. Ionata, Via Gualterio, Via Mons. Giannico, Scorciatoia San Bernardino, SP 71 per Castelverrino risalendo verso Agnone.

B) Per il traffico proveniente da Isernia (SS Istonia), all'altezza del distributore ENI si potrà procedere: verso l'area Artigianale percorrendo i percorsi di cui al punto precedente.

Potranno essere disposte modifiche alla presente ordinanza per motivi di viabilità, specie se legata a questioni urgenti.

