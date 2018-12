Nowart, l'artista agnonese Ettore Marinelli alla III Mostra Internazionale d'arte contemporanea

Appuntamento alle 18.30, presso il Museo Diocesano di Salerno in Largo Plebiscito, con la partecipazione di Vittorio Sgarbi. Tra gli artisti, in mostra fino al 6 gennaio 2019, anche lo scultore molisano Ettore Marinelli, scelto dalla curatrice Carmen D’Antonino. Legato all’arte e alla lavorazione del bronzo fin dall’infanzia, Ettore è nato ad Agnone e si è laureato presso l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, alcune delle sue opere sono state collocate in piazze, parchi ed industrie italiane ed estere.

Gli artisti in mostra: ADG, Alessio Mariani, Anna Gubellini, Carmelo Pluchino, Clara De Santis, Clara Putignano, Claudio Pezzini, Connie Sciacca, Daniela Moretti, Dimitri Milesi, Edoardo Maria Ferrari, Elena Borboni, Elvira Sirio, Ettore Marinelli, Francesca Falli, Francesca Morlacchi, Francesco Loliva, Franco Donzelli, Gilda Pantuliano, Giorgio Bertazzoli, Giorgio Melis, Giulio Centurelli, Giuseppe Carabetta, Giuseppe Faretina, Igor Moretti, Laura Raimondi Evalli, Lisa Yachia, Marco Ceruti, Mario Salvo, Michele Molin, Paolo Stefanelli, Patrick Dalli, Raffaella Di Benedetto, Renato Sartoretto, Roberto Carlocchia, Rodolfo Savoia, Rossella Eller, Rossella Marmo, Samuele Arcangioli, Stefano Donato, Tommaso Arscone, Yuriy Falendysh.

Con il circuito Nowart, la Società In Arte Werkkunst, realtà di pluriennale esperienza nel settore artistico si dedica alla valorizzazione degli artisti contemporanei emergenti proponendo eventi di rilevanza internazionale.

Nowart usufruisce de i maggiori canali comunicativi (tra cui le riviste Arte Mondadori ed Art&Art; il portale online di Exibart o ancora il prestigioso CAM) e si avvale della collaborazione dei più importanti critici italiani sia presso le Gallerie InArte WK in Italia ed in Germania, sia in importanti sedi istituzionali quali i Musei Civici Nazionali o nelle splendide cornici di dimore storiche e castelli medievali.