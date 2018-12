Sanità, Calenda (Lega) risponde a Grillo (5 stelle) : il Molise è terra di legalità

Le dichiarazioni del Ministro Grillo in merito alla necessità di nominare una figura di legalità, un generale, come commissario ad acta per la Sanità, considerati i problemi giudiziari della Regione Molise, non hanno fatto altro che far riemergere in me l'orgoglio di essere una molisana e una rappresentante di questa splendida terra. Il Ministro Giulia Grillo, probabilmente, non conosce il nostro territorio. In Molise nessuna organizzazione mafiosa ha mai attecchito, merito soprattutto di coloro che vivono quotidianamente in questa terra, persone oneste e leali. Il Molise avrà sicuramente tanti problemi, molti dei quali speriamo di risolverli, ma la sua storia non è mai stata macchiata da eventi giudiziari che abbiano infangato il suo nome e quello della sua gente. Il Molise è terra di legalità. Un impegno che ogni giorno cerchiamo di promuovere tra le nuove generazioni. A loro va il mio pensiero: Siate orgogliosi del nostro Molise, come lo sono io! Siate orgogliosi della nostra lealtà e della nostra onestà!

--

Filomena Calenda