Atti osceni in luogo pubblico, giovane nei guai

Un episodio singolare, ma non certo piacevole, ha tenuto banco nella serata di ieri nel centro abitato di Isernia. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto alla denuncia a piede libero di un cittadino straniero, ospite di un centro di accoglienza, ritenuto responsabile di atti osceni. Il giovane aveva posto in essere una serie di atti “poco consoni”: infatti, mostrava le parti intime alla gente che passava. I militari dopo averlo fermato, lo accompagnavano in caserma per l’identificazione.

Un servizio di controllo straordinario del territorio è stato eseguito nella mattinata odierna dai Carabinieri della Compagnia di Isernia a cui hanno partecipato i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della locale Stazione. Il fine dell’attività è prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e di illegalità, con controlli mirati antidroga, in tutta l’area isernina.

In particolare i militari hanno passato al setaccio gli obiettivi ritenuti tra i più sensibili in questo centro, quali lo scalo ferroviario, il terminal bus, la villa comunale e altri luoghi di ritrovo o di interesse operativo. Sono stati istituiti diversi posti di controllo lungo le principali arterie, nel corso dei quali sono stati eseguiti numerosi accertamenti sui veicoli in transito, identificando conducenti e passeggeri, ed eseguendo ispezione per la ricerca di armi, droga e refurtiva.