'Ndocciata, ecco dove parcheggiare le auto e i camper per chi viene da fuori Agnone

Il Comune, nel rinnovare l'invito ad assistere alla 'Ndocciata che si terrà domani 8 dicembre,informa che non sono previsti varchi di accesso a pagamento. Il pagamento è stabilito solo ed esclusivamente per i parcheggi di auto, camper ed autobus, nelle zone sotto elencate:

Auto: zona artigianale (dalle ore 14:00 del 8 dicembre);

Camper: parcheggio Stadio-Ospedale, autostazione cimitero (dalle ore 00:00 del 8 dicembre);

Autobus: Via de Horatiis - Via Ionata (dalle ore 08:00 del 8 dicembre).

Vi aspettiamo!