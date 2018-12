Sanità, nominati commissario e subcommissaria: sono Angelo Giustini e Ida Grossi

In Consiglio dei ministri è stata approvata la nomina dei commissari e subcommissari ad acta per la sanità di Calabria e Molise. Ne dà notizia, su Facebook, la ministra della Salute Giulia Grillo. Il commissario del Molise è il generale della Guardia di Finanza Angelo Giustini, la subcommissaria Ida Grossi casalese di origine e come ultimo incarico la direzione della Asl di Asti.

“Legalità, trasparenza e competenza per la salute dei cittadini – scrive la responsabile della Sanità- Si tratta di nomine cruciali per questi territori, che hanno non solo difficoltà di bilancio, ma soprattutto che non riescono a dare ai cittadini il livello di servizi sanitari che la legge richiede. Sono realtà diverse, non posso sovrapporre le due situazioni, tuttavia, per i cittadini il risultato non cambia: hanno diritto a una sanità migliore e a servizi efficienti”.

La notizia è stata immediatamente commentata dal capogruppo del movimento cinque stelle Andrea Greco che ha sostenuto: Mai più i controllori saranno i controllati, siamo difronte ad un risultato storico. Tanti auguri e buon lavoro al Commissario Angelo Giustini e al sub Commissario Ida Grossi. Il gruppo del MoVimento sarà a massima disposizione per migliorare la qualità della vita dei cittadini molisani.

Si chiude una diatriba durata dall'elezione di Donato Toma avvenuta il 22 aprile 2018 alla presidenza della Regione. Ufficialmente il presidente Toma ha solo un terzo del bilancio regionale sotto la sua competenza.