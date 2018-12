Ambiente, Antonio Federico (5 stelle) : in missione in Polonia per raccontare i nostri risultati

"Da lunedì a giovedì prossimi, in qualità di parlamentare del MoVimento 5 Stelle e di segretario della Commissione Ambiente alla Camera dei deputati, sarò in missione a Katowice, in Polonia, per partecipare alla Cop24, la Conferenza delle Parti che raduna leader ed esperti di tutto il mondo sui temi del cambiamento climatico.

Anche l'Italia ha bisogno urgentemente di un piano che superi le fonti fossili e punti su efficienza, rinnovabili ed economia circolare. È tempo di agire, di misure radicali e a dircelo sono le stime a dir poco allarmanti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità: ogni anno oltre 7 milioni di persone muoiono per le conseguenze del cambiamento climatico e dell'inquinamento atmosferico. Inoltre, sempre ogni anno sono più di 80.000 le morti premature causate dallo smog. Tutto questo è inaccettabile perciò continueremo a schiena dritta le battaglie che da sempre portiamo avanti e che abbiamo iniziato a concretizzare attraverso importanti misure contenute nella Manovra. Alla Cop24 avremo modo di esporre tutte le novità introdotte e le scelte che il Governo ha deciso di portare avanti per l'Italia nei prossimi mesi. Ascolteremo idee e proposte, tesi di esperti e rappresentati internazionali per dire a gran voce che il nostro pianeta non può più aspettare. E anche l'Italia finalmente inizia a prenderne coscienza”.

Antonio Federico

deputato 5 stelle