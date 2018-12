Educazione civica per il futuro, ecco i motivi dell'adesione di Cerro al Volturno

Abbiamo convintamente aderito come amministrazione comunale a questa iniziativa(Unico comune della Valle del Volturno, secondo comune della Provincia di Isernia ed uno dei sei della Regione Molise) che si integra perfettamente con la nostra idea di comunita, raccogliendo prontamente l'invito di ANCI lanciato dal Presidente Decaro, che rappresenta un efficace punto di partenza nella costituzione di una nuova idea di cittadinanza. Abbiamo ritenuto opportuno e fondamentale sfruttare questa opportunità, per aiutare i nostri ragazzi a formare un senso critico ed a capire quanto la cura del luogo in cui abitano e il rispetto delle regole di convivenza siano fondamentali per essere veramente dei buoni cittadini. L'evento "Costruire la Comunità: l'importanza della Educazione civica per il mondo del futuro" unico nel suo genere organizzato nella Regione Molise, ha rappresentato un ulteriore tassello nel percorso intrapreso in questi quattro anni e mezzo di mandato, avendo posto come priorità la scuola e la formazione dei nostri cittadini del futuro, ripartendo dai banchi di scuola. Giunga il mio sentito GRAZIE a tutti i protagonisti di giornata, istituzioni, relatori, amministratori, corpo docente e cittadinanza, che senza indugio, hanno accettato l'invito a condividere, relazionare sulle sotto tematiche proposte dal manifesto ANCI, ognuno per sua competenza, professionale ed amministrativa e trascorrere un intenso pomeriggio invernale di formazione ed informazione, onorando con la loro presenza Il nostro comune e la nostra comunità.

Gabriel Paolone

consigliere comunale Cerro al Volturno