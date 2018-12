Forza Italia contro la manovra, Tartaglione : all'Ergife per la presentazione della contromanovra

Insieme all'assessore regionale Roberto Di Baggio, all'Ergife Palace Hotel di Roma per la grande manifestazione che Forza Italia ha organizzato con lo scopo di presentare la 'contromanovra', fatta di proposte concrete in grado di rilanciare davvero economia ed occupazione giovanile e sostenere famiglie e imprese. Dopo una giornata di interventi e confronti, l'attesa conclusione dei lavori è stata ovviamente affidata al nostro battagliero leader Silvio Berlusconi. Il presidente ha ribadito le sue preoccupazioni per una legge di bilancio priva di contenuti che mette a serio rischio il futuro del Paese e che non potrà mai avere il sostegno di una forza liberale e responsabile come Forza Italia. Ora di corsa in Aula per votare No alla fiducia al governo su questa manovra.

Annaelsa Tartaglione

onorevole Forza Italia