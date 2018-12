Ndocciata, inconvenienti tecnici ma tanto cuore: e voilà arriva la terza diretta Made in Altomolise.net con i commenti da tutto il mondo

E' oramai il terzo anno consecutivo che il giorno della 'Ndocciata, Altomolise.net manda le immagini in diretta in tutto il mondo. Siamo stati precursori di una comunicazione diretta con i lettori, senza filtri, preparazioni, tagli, o artefizi comunicativi di ogni genere. Lo facciamo non solo con gli eventi importanti, ma con le interviste ai politici, alle persone, ai cittadini. Comprendiamo comunque che le nuove tecnologie non sono da tutti amate. Ma la comunicazione diretta senza filtri o tagli o artefizi consente l'immediatezza del messaggio e l'immagine cattura l'attenzione. Con la Ndocciata 2018 abbiamo avuto non pochi problemi di collegamento di audio e con un risultato non eccellente nella nitidezza delle immagini. Ma abbiamo rappresentato la realtà, le emozioni, il clima venutosi a creare e le tantissime interviste ai partecipanti ci hanno rivelato la loro provenienza, il livello di gradimento o eventuali disservizi.Le immagini lanciate nel web sono state viste da migliaia e migliaia di persone e i commenti e ringraziamenti provenienti da tutto il mondo, dai molisani emigrati in America, Argentina, Canada, Germania, Svizzera , e in tutta Italia, Migliaia le condivisioni. Siamo soddisfatti come redazione dei risultati ottenuti con i nostri scarsissimi mezzi tecnologici e economici. Non siamo andati sotto iil palco-passerella dei politici, ma abbiamo preferito intervistare le persone, i commercianti, gli imprenditori, i calciatori di colore, i personaggi politici che si fermavano presso la nostra sede.Un vero spaccato del tessuto sociale altomolisano.

Ringraziamo le aziende e i cittadini che con il loro contributo hanno inteso sostenerci.