Viabilità, la provincia di Isernia ha pubblicato il bando per i lavori sulla Sp86 in direzione Agnone

Oggi 10 Dicembre 2018 è stato pubblicato dalla provincia di Isernia il bando di gara per l'affidamento dei lavori sulla SP86 dir AGNONE da bivio Secolari al confine della Provincia di Chieti (Ponte Sente). Attivazione interventi di viabilità alternativa al viadotto “Sente”

L’importo dell’appalto è pari a € 235.000,00 (duecentotrentacinqueamila//00) oltre I.V.A, di cui € 5.000,00 (euro cinquemila//00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell'appalto: giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 1.2.10 del capitolato speciale di appalto);Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a), del Codice, Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: venerdì 28 dicembre 2018 ore 10.00

