Obiettivo con festa per ginecologia e ostetricia a Isernia: 512 parti nel 2018

Se a Termoli il reparto di ostetricia rischia la chiusura, per ora è salvo quello dell'ospedale Veneziale di Isernia. Con 512 parti nel 2018 è stato raggiunto e superato il numero minimo di 500 parti annui previsti dal decreto Balduzzi.

E per questo motivo oggi all'interno dell'ospedale hanno voluto festeggiare a suon di musica il raggiungimento di un traguardo che permetterà all'intera provincia e non solo di avere un presidio ospedaliero dove far venire alla luce i bambini. La giornata ha avuto inizio con l'esibizione della banda musicale che ha allietato gli ospiti e donato qualche momento sereno ai pazienti ricoverati anche negli altri reparti, che hanno potuto ascoltare l'esecuzione dei brani previsti.

All'interno ginecologhe, ostetriche e infermiere hanno potuto tagliare la torta con il numero 500 segno di obiettivo raggiunto e candidandosi a essere punto di riferminento per l'intera provincia e per i comuni confinanti della Campania e del Lazio che volessero scegliere l'ospedale molisano.