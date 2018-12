Campobasso, ecco i primi fiocchi di neve a Contrada Tappino

Come previsto ampiamente dal meteo, anche in Molise si è vista la neve in mattinata. Oltre alle stazioni sciistiche di Capracotta e Campitello Matese, dove ormai il manto nevoso non era la prima volta che cadeva quest'anno, la neve ha fatto capolino anche nel comune capoluogo. Naturalmente di tratta della parte alta della città, come è possibile vedere dalle foto scattate questa mattina a Contrada Tappino.

Nessun disagio alla popolazione, oltre alle carreggiate ghiacciate delle prime ore del mattino. Il meteo è andato migliorando nelle ore centrali della giornata lasciando spazio a un timido sole.