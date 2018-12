La storia: Lucia Ionata da Agnone vince la borsa di studio dell'ospedale di Pescara

Si chiama Lucia Ionata e sta affrontando una guerra contro una malattia non facile da combattere. E' una bambina di Agnone che però non perde per questo fiducia nella vita. E si vuole preparare al meglio per viverla. E quale cosa migliore dell'istruzione? Non ce ne sono perché una persona che riesce a scuola poi riesce anche nella vita. Ed è il caso della piccola che ogni giorno si impegna per imparare ed eccellere in quello che fa. Il suo sarà un Natale pieno di soddisfazioni. Il perché lo ha spiegato in un post suo padre Marino.

"Complimenti Lucia siamo orgogliosi di te - inizia come un qualsiasi padre orgoglioso- nonostante la durissima battaglia - aggiunge con gioia- che hai dovuto affrontare sei stata pure premiata con una borsa di studio presso la scuola dell 'ospedale di Pescara per la tua bravura siamo fieri di te".

Un messaggio facebook che pare di sentirlo declamare per orgoglio e speranza. Brava Lucia e brava la famiglia Ionata di Agnone che si impegna tutti i giorni per combattere questa battaglia di vita.