Agnone, la tradizione voleva l'albero di Natale vicino al martire Libero Serafini, non a copertura

Da una antica foto tratta dall'archivio di Clemente Zarlenga di Agnone, si vede una immagine significativa non solo per l'enorme quantità di neve caduta quell'anno ma anche per l'albero posto nella piazza in quel Natale del 1960. Il monumento a Libero Serafini era situato nel centro della piazza a ricordare il sacrificio del martire che diede la vita per rimanere fedele alla Repubblica Napoletana del 1799.

L'albero di Natale, addobbato da il compianto Pietro Zarlenga,era posto al lato del monumento.Probabilmente nel 1960 a nessuno degli agnonesi, che conoscevano la storia, era venuto in mente di utilizzare il monumento come supporto per l'albero di Natale come genialmente e' stato deciso nel 2018.