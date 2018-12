Molise, arriva il bando per il "reddito di residenza attivo", 700 euro a chi va a vivere nei piccoli paesi

CAMPOBASSO, 11 DIC - Contrastare lo spopolamento, rivitalizzare l'economia dei territori, creare occupazione. Sono gli obiettivi del bando 'Reddito di residenza attiva' predisposto dalla Regione Molise, di prossima pubblicazione, che prevede un finanziamento da parte del Mef e Mise di circa 977 mila euro a favore di 40 soggetti che decideranno di prendere la residenza nei Comuni con popolazione fino a 2 mila abitanti e che contemporaneamente avvieranno un'attività per almeno tre anni. Percepiranno 700 euro al mese per l'intero periodo.

Un'altra misura 'Mantenimento e miglioramento dei servizi essenziali nei piccoli Comuni', a favore dei 69 Comuni al di sotto dei mille abitanti, è finanziata con 700 mila euro con un massimo di 15 mila per ogni amministrazione. "L'obiettivo - ha spiegato Toma - è quello di favorire interventi a sostegno delle piccole comunità per far fronte alle loro necessità e offrire servizi alla popolazione. Nelle schede inviate ai ministeri - ha aggiunto - c'è il cronoprogramma e le relative scadenze