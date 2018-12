Creatività contro la violenza, il Garante regionale dei Diritti della Persona premia le scuole vincitrici

Il teatro Savoia di Campobasso si prepara per accogliere i vincitori della seconda edizione di 'Creatività contro la violenza 2018' concorso per scuole molisane di ogni ordine e grado, organizzato dal Garante regionale dei Diritti della Persona, nella figura della dottoressa Leontina Lanciano, con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale.

L'evento, in programma dalle 18 di venerdì 14 dicembre 2018, vedrà salire sul palco gli studenti delle scuole che hanno partecipato all'iniziativa e ottenuto i riconoscimenti assegnati da una giuria qualificata che si è espressa su un buon numero di elaborati. Bambini e ragazzi hanno liberamente interpretato i concetti di violenza, libertà e creatività, attraverso diverse forme di espressione: dai disegni agli elaborati multimediali, ai componimenti testuali, alle favole fino alle storie vere e proprie.

L'iniziativa rientra tra le attività specifiche del Garante regionale dei Diritti della Persona, nell'ottica di una proficua opera di sensibilizzazione su tematiche che investono la società moderna e le sue fasce di popolazione più a rischio. Importante, per l'occasione, la collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale con il quale il Garante ha firmato un Protocollo d'intesa per la realizzazione di attività formative e nuove iniziative per singole scuole o con le scuole in rete, rientranti nel brand regionale 'Creatività contro la violenza'.

Nel corso della serata è prevista l'esibizione dell'Epic Music Orchestra' che proporrà all'audience composta principalmente da giovani un repertorio vario di brani dal ritmo trascinante, riarrangiati per l'occasione.

Sarà insomma un momento di condivisione importante, per sostenere la creatività dei ragazzi, sensibilizzare i presenti su temi sociali delicati e scambiarsi gli auguri di Natale. Conduce la giornalista Monica Surace. L'ingresso è gratuito, le porte del Savoia saranno aperte a tutti.