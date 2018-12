Campobasso, arriva la prima tv interattiva sul tema salute

A Campobasso il primo salotto tv della salute, l’AWA, l’ ASSEL, l’ UCI, la WAC e l’ Agenzia AGORA’ in collaborazione con i Borghi della Salute, i Borghi d’Eccellenza e Cammina Salute, con il patrocinio della Regione Molise, del Comune di Campobasso e della SIMDO, organizzano, in occasione delle festività Natalizie e nel Cartellone delle attività programmate delle stesse sigle presso la struttura mobile in legno , messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale, sul Corso Vittorio Emanuele , angolo Piazza Municipio, “ il primo salotto tv della salute”.

Il salotto, aprirà le “ telecamere “ il 17 dicembre 2018 a partire dalle ore 10,00 per protrarsi sino alle 19,30 circa, con la sola pausa che avrà inizio alle ore 12,30 sino alle ore 16,00, orario di riapertura del salotto stesso. Un salotto che vedrà impegnati nella conduzione, Maurizio Varriano coordinatore dei Borghi d’Eccellenza, nel nozionismo ed approfondimento il dott. Marco Tagliaferri, già primario di diabetologica e presidente dei Borghi della Salute, Sabrina Iadarola nelle vesti di animatrice, “ provocatrice “ vista la sua vocazione medica da laureanda.

Un salotto tv della Salute che vedrà intervistare, su stili di vita,sana alimentazione e corretta attività di movimento, personaggi e cittadini Molisani, della Campobassanità e delle Istituzioni locali.

"Vi aspettiamo per poter essere partecipi di un grande progetto - si legge in una nota- Nessuno sia passivo , tutti siano attivisti per uno stile di vita salutare. Noi saremo ad aspettarvi per poterne discutere liberamente, in maniera coinvolgente insieme ad esperti e gente comune. La comunicazione è il miglior modo per favorire e generare sapere. La salute non solo intesa come benessere fisico " medico" ma come benessere a 360^, benessere di vivere nei borghi, benessere alimentare, benessere ambientale, benessere quotidiano, benessere comunicativo. Una idea innovativa che a Palermo, in occasione dell’Assemblea Nazionale SIMDO, ha riscosso notevole interesse e graditissimo successo. Il salotto sarà interattivo, innovativo, tecnologico, a portata di mouse, e vedrà proiettate immagini di vita quotidiana e di attività che porterebbero benessere e miglior qualità della vita. Ai partecipanti ed agli intervistati sarà donato l’almanacco dei Borghi della Salute.Non ci resta che incontrarci il 17 dicembre dalle ore 10,00. Un’esperienza che si ripeterà ma che da Campobasso entrerà far parte di un pizzico di tutti noi".