"Essere antifascisti oggi in Europa". Roma 14 e 15 dicembre Convegno nazionale ANPI

Una delegazione dell’ANPI Molise sarà presente a Roma il 14 e 15 dicembre per seguire i lavori del seminario promosso dall’ANPI Nazionale “Essere Antifascisti oggi in Europa. Emergenza Democratica: una risposta unitaria e popolare a vecchi e nuovi fascismi”, in cui interverranno i rappresentanti di organizzazioni antifasciste e democratiche di 14 Paesi europei. È la prima volta che si dà vita ad un consesso così ampio su questo tema.

Si rende necessaria la costruzione di una moderna rete antifascista di dimensione continentale in una fase di preoccupante espansione di forze razziste, nazionaliste, oscurantiste, neofasciste e neonaziste vecchie e nuove. In alcuni Paesi, come la Polonia e l'Ungheria, tali forze sono al governo e, in forme diverse, sono stati approvate modifiche costituzionali e sono già in atto restrizioni ai diritti politici, civili e sociali.

L'obiettivo dell'ANPI nazionale è quello di approfondire meglio un fenomeno molto pericoloso che è andato canalizzandosi in diversi Stati Europei, aprendo scenari inimmaginabili e con forti rischi di eversione e destabilizzazione delle democrazie europee.

Campobasso, 13 dicembre 2018