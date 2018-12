Regione Molise, Presidenza del Consiglio e altri enti vincono i Premi Agenda Digitale 2018

Presidenza del Consiglio dei Ministri con il progetto del "OpenCUP" come esempio di attuazione dell'Agenda Digitale, Regione Molise con il progetto "QuotidianaMente", caso di successo tra gli enti regionali, e Provincia di Brescia, per il suo progetto di riqualificazione dell'illuminazione pubblica e predisposizione di una infrastruttura di Smart City, e Comune di Venezia – Venis S.p.A, per la piattaforma di CzRM multicanale "DIME", a pari merito nella categoria Enti Locali. Sono questi i quattro vincitori dei Premi Agenda Digitale 2018, l'iniziativa dell'Osservatorio Agenda Digitale* della School of Management del Politecnico di Milano che promuove i progetti che si sono distinti per capacità di usare le tecnologie digitali come leva di trasformazione del Paese.

I nove progetti giunti alla fase finale sono stati presentati ieri a Milano al convegno "Italia digitale: come evitare l'anno zero", organizzato dell'Osservatorio Agenda Digitale. I vincitori sono stati selezionati da una giuria qualificata sulla base dei criteri di diffusione, impatto, rilevanza e replicabilità della soluzione, governance del progetto, innovatività tecnologica e modalità di realizzazione del progetto.

"I progetti premiati rappresentano casi di successo per la capacità di usare le tecnologie digitali per migliorare l'accesso e l'uso dei servizi da parte degli utenti e per creare nuove servizi a valore aggiunto" spiega Luca Gastaldi, Direttore dell'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano. "Il Premio nasce proprio per sostenere la cultura dell'innovazione digitale nel Paese, oltre che per valorizzare, condividere e dare visibilità ai progetti più innovativi delle aziende e PA italiane" aggiunge Michele Benedetti, Direttore dell'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano.

Attuazione Agenda digitale - Nella categoria "Attuazione dell'Agenda Digitale" è stato premiata la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il progetto del "OpenCUP", che consiste in una banca dati aperta a tutti i cittadini sui progetti di investimento pubblico in Italia, tracciati attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). L'obiettivo del progetto è agevolare la partecipazione dei cittadini e la condivisione dei dati pubblicati in un ambito che prima era riservato ai soli esperti, oltre alla collaborazione fra diverse Amministrazioni.

Agende Digitali Regionali - Nell'ambito "Agende Digitali Regionali" è stata premiata Regione Molise, per il progetto "QuotidianaMente", che sfrutta la realtà virtuale per esaminare i bisogni delle persone con disabilità cognitiva e aiutarle a diventare autonome nello svolgimento delle attività quotidiane. L'utente indossa un visore, viene proiettato in uno spazio virtuale col quale può interagire attraverso dispositivi che simulano l'uso delle mani e viene guidato nell'esecuzione di azioni predisposte per raggiungere gli obiettivi della sperimentazione.

Agende Digitali degli Enti Locali - Nella categoria "Agende Digitali degli Enti Locali" hanno ritirato il premio la Provincia di Brescia, per il suo progetto di una infrastruttura per la Smart City e di riqualificazione dell'illuminazione pubblica, e Comune di Venezia – Venis S.p.A, per la piattaforma di CzRM multicanale "DIME". Fra i risultati raggiunti dal primo progetto, una riduzione dei costi per l'illuminazione pubblica, wi-fi gratuito per i cittadini e i turisti, la creazione di una infrastruttura in grado di abilitare nuovi servizi smart e la disponibilità di Big Data che potranno essere elaborati, condivisi e integrati con altre fonti informative già disponibili. Il secondo, invece, consiste in un'architettura informatica che semplifica il rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione, consente la fruizione multicanale di servizi pubblici e permette di proporre nuovi servizi personalizzati sulla base della profilazione degli utenti.