Immigrazione, manifestazione di Forza Nuova a Pescolanciano, il sindaco Sacco prende le distanze

“Ho appreso della manifestazione che Forza Nuova vuole organizzare a Pescolanciano per dire no all’accoglienza in Molise. Prendo fermamente le distanze da tale iniziativa che non rispecchia il pensiero né mio né dei cittadini di Pescolanciano, gente da sempre incline all’aiuto e all’accoglienza”. Così Manolo Sacco, sindaco di Pescolanciano, sulla notizia di una manifestazione organizzata da Forza Nuova per domenica mattina a Pescolanciano, il cui manifesto di annuncio reca la scritta “Basta immigrazione, via i clandestini dal Molise”.

“Ognuno ha il diritto di manifestare il proprio pensiero, ma tengo a sottolineare che quella di Forza Nuova non è l’idea che abbiamo a Pescolanciano. Parlo a nome di tutta la cittadinanza ribadendo che la battaglia che stiamo portando avanti non è contro i migranti né tantomeno contro l’accoglienza. Si tratta, piuttosto, di una battaglia per la sicurezza di tutti: le strutture che devono accogliere i richiedenti asilo devono essere sicure e idonee agli standard fissati. Ci siamo battuti per questo, affinché i 12 migranti assegnati a Pescolanciano fossero accolti nelle migliori condizioni possibili”.

Il sindaco ribadisce anche che “nessuno in paese ha sentimenti di odio. Siamo stati additati come razzisti, mentre è l’epiteto più lontano dalla nostra essenza. Pescolanciano ha conosciuto l’emigrazione e sa cosa significa essere in terra straniera, ma soprattutto conosce i sentimenti di umanità, di solidarietà e di rispetto”.

Nel ribadire le distanze nei confronti alla manifestazione che si terrà a Pescolanciano, Sacco sottolinea: “Vigileremo costantemente sul rispetto delle regole: a noi questo interessa, che le norme vengano rispettate e che la popolazione venga ascoltata dalle istituzioni, e non sicuramente che i migranti vengano cacciati dal Molise o dall’Italia”.