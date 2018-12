Dopo la tragedia di Corinaldo a Isernia salta il Christmas Mak TT degli studenti, lo sfogo dei ragazzi alla cittadinanza con una lettera aperta: È con rammarico, malincuore, tristezza e rabbia che ci sentiamo costretti ad annullare l'evento "Christmas Mak TT" previsto il 23 Dicembre presso La Strada Disco Club di Isernia. Soltanto in seguito agli eventi che hanno coinvolto la discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo siamo venuti a conoscenza della capienza reale di ogni sala addetta al "pubblico spettacolo" presente in città.

Comprendendo l'assenza di spazi con capienza congrua alla popolazione studentesca dell'Isis Majorana-Fascitelli ci sentiamo costretti ad annullare il veglione organizzato da noi stessi. Abbiamo passato giorni alla ricerca di una location ideale senza avere alcun esito ed ottenendo risposte negative sia da privati che enti comunali. Ci uniamo al tragico episodio di Corinaldo e cogliamo l'occasione per esprimere totale dissenso : ci sembra vergognoso che in un capoluogo di provincia come il nostro non ci sia uno spazio che possa garantire la sicurezza di un pubblico numeroso. Ci teniamo a precisare che tutti coloro che hanno già acquistato le prevendite per l'evento saranno rimborsati nei prossimi giorni dai PR di tutte le scuole, compresi i pendolari che avevano già prenotato delle navette. Nonostante siano state già effettuate importanti spese di pubblicità e organizzazione evento, ci preoccuperemo dunque di ridare indietro le quote dei tagliandi (come giusto che sia). Sperando che l'episodio della Lanterna Azzurra faccia riflettere tutti in questa città che deve continuare a garantire servizi sicuri di svago a studenti e non. Sperando di trovare nei mesi a venire l'occasione di rinnovare il nostro Mak TT, momento di solo sano divertimento..

I rappresentanti degli studenti dell'Isis Majorana-Fascitelli di Isernia.