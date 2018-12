Maltempo, weekend prenatalizio gelato: neve in altomolise, altovastese e Campobasso

Come previsto dal meteo in Molise è arrivata la neve per un fine settimana pre natalizio di gelo. Qualche centimetro di manto nevoso è già arrivato sulla stazione sciistica di Capracotta e anche su quella di Campitello Matese. Fiocchi di neve anche a Vastogirardi, Carovilli e Agnone dove ha iniziato già in nottata. Nelle prime ore del mattino la perturbazione si è spostata anche su Campobasso. Neve anche nell'altovastese e in particolare a Castiglione Messer Marino,

Qui siamo ancora alle fasi iniziali ma stando alle previsioni del tempo la situazione potrebbe peggiorare nelle prime ore pomeridiane. Per ora non ci sono ancora disagi alla circolazione ma si raccomanda prudenza e massima attenzione.

