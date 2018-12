Inverno e neve, la polizia stradale intensifica i controlli sul viadotto Sente

Con l’arrivo della stagione invernale, la Sezione di Polizia Stradale di Isernia insieme al Distaccamento di Agnone hanno rafforzato i controlli di vigilanza stradale sulle arterie più a rischio della provincia Pentra. Fra queste, la strada Provinciale 86 dir (viadotto Sente), unica via di comunicazione fra l’Alto Molise e i primi paesi dell’Abruzzo, in particolar modo Castiglione Messer Marino, è presidiata da diverso tempo dalle pattuglie della Polizia Stradale di Agnone, impegnate a far rispettare il divieto di transito ai mezzi pesanti e a garantire la sicurezza stradale agli abitanti della zona che ogni giorno la percorrono.

La Polizia Stradale raccomanda a tutti gli utenti di rispettare le regole del codice della strada e di approntare, con tutti gli equipaggiamenti previsti, i propri veicoli per affrontare al meglio le rigide temperature e i conseguenti disagi della stagione invernale.