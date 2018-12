Portocannone, un comitato spontaneo riporta il Natale tra la gente e i bambini

Il comitato cittadino spontaneo ''Illuminiamo il Natale a Portocannone'' continua l'attivita' inerente al progetto di riportare l'aria del Natale nelle strade e nella piazze della piccola comunita' colpita come detto precedentemente da una crisi profonda dovuta principalmente al dissesto economico della casa comunale , i bambini sono stati gli ispiratori e i motivatori della suddetta iniziativa , per questo il comitato ha indetto per martedi' 18 Dicembre 2018 alle ore 17,00 presso piazza Skanderbeg una festa dedicata totalmente a loro , sotto le luminarie ''Illuminiamo la festa dei bambini di Portocannone'' dove Babbo Natale con la sua casa viaggiante insieme a gnomi e attrazioni portera' una ventata di spensieratezza e fantasia nella mente e nello spirito di tanti piccoli che hanno il diritto al sorriso , alla solidarieta' e di certo non il peso dei problemi quotidiani e burocratici , soprattutto farli conquistare la consapevolezza di non arrendersi .

In merito riportiamo una poesia di Natale che e' stata la nostra colonna portante

''Lasciate che i bambini vivano un sogno ad occhi aperti. Luci, colori, angeli e frutta colorata da appendere all’albero di Natale. Per una notte o forse qualcuna in più si potrà costruire un mondo più luminoso, immaginare cose belle, tuffarsi in atmosfere mozzafiato. Queste sono le piccole cose grandi che, porteremo nel cuore da adulti, per essere un po’ più sorridenti, un po’ più felici''. (Stephen Littleword)

Comitato spontaneo cittadino ''Illuminiamo Il Natale a Portocannone''