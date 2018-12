Consiglio regionale, inizia da domani mattina la maratona bilancio

Inizia da domattina il consiglio regionale maratona che dovrebbe portare all'approvazione dell'esercizio finanziario 2017 e dei bilanci di previsione triennali 2018- 2020 e 2019-2021. I lavori, come ha deciso il presidente del Consiglio Salvatore Micone dopo la riunione capigruppo, dovrebbero iniziare alle 8.30 del mattino. Per evitare di arrivare alle famose "nottate" in cui si è approvato il documento anche alle prime luci dell'alba del giorno successivo.

In particolare sono 6 i punti all'ordine del giorno da discutere ed approvare e saranno il primo vero banco di prova per la maggioranza del presidente Donato Toma. Il primo è il rendiconto del consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2017. Seguono a ruota : proposta di legge regionale numero 28 di iniziativa della Giunta Regionale ad oggetto "Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2017; rendiconto consolidato generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2017; piano degli indicatori dei risultati attesi di bilancio- rendiconto 2017; proposta di legge regionale numero 34 di iniziativa della Giunta Regionale ad oggetto "assestamento di bilancio di previsione 2018- 2020 e modifiche a leggi regionali; proposta di legge regionale numero 35 di iniziativa della Giunta Regionale avente ad oggetto " Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021".

Con molta probabilità per il consiglio sarà difficile esaurire tutti i punti all'ordine del giorno nella seduta di domani. Per questo motivo ne hanno già programmata una per martedì 18 dicembre con ad oggetto interpellanze e interrogazioni. Le quali al 90% potrebbero essere sostituite dai punti non discussi nella giornata di domani.