Pescolanciano, arrivano i 12 nigeriani richiedenti asilo al Cas: Assistono alla Santa Messa in tutta tranquillità

Questa mattina presso la chiesa Parrocchiale del Salvatore di Pescolanciano IS non è passata inosservata la presenza di 12 giovani ragazzi, tutti provenienti dalla Nigeria e di fede Cattolica. Sono i ragazzi del Cas gestito dalla società Hator, di recente apertura nel paese altomolisano. L'annunciata apertura del Cas a Pescolanciano tempo addietro aveva suscitato non poche polemiche tra i cittadini e il loro arrivo era stato preceduto da un annuncio di Forza Nuova di una manifestazione contro l'apertura del Cas, prevista per questa mattina ma della manifestazione non se ne ravvisa traccia e i ragazzi in tutta tranquilità si sono recati in chiesa per assistere al rito domenicale della Santa Messa Il parroco dopo il rito sacro li ha salutati singolarmente e li ha invitati a frequentare la chiesa